È accaduto questa mattina sul piazzale del campo sportivo

Paura questa mattina a Vittoria dove un ramo di grandi dimensioni, per motivi che al momento sono al vaglio delle autorità competenti, si è staccato da un albero ed è precipitato su un’auto che era posteggiata nei pressi. L’episodio è accaduto poco prima delle ore 10 nel piazzale antistante il campo sportivo. Sono stati attimi di vero panico perché il boato fragoroso causato da questo distacco ha impaurito i vari passanti e residenti della zona.

Nessun ferito

Fortunatamente i danni si sono limitati soltanto ad un’auto che era posteggiata nei pressi dell’arbusto, In quel momento il conducente non era all’interno del veicolo e non vi era alcun pedone nei pressi. Si può tranquillamente parlare di tragedia sfiorata dal momento che la zona è molto frequentata. Forse il tempo non proprio clemente è stato determinante in questa vicenda.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Hanno chiamato il numero di emergenza del 112 per comunicare con la sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa, competenti per territorio. La richiesta è stata lanciata segnalando la presenza dell’enorme ramo spezzato crollato sull’autovettura.

Vigili del fuoco e urbani in azione

Sul posto, nel piazzale del campo sportivo, si è recata la squadra del distaccamento di Vittoria dei pompieri, arrivata in pochi minuti. Anzitutto si è provveduto a liberare l’auto dall’ingombrante ramo, mentre il personale del comando di polizia municipale ha provveduto a gestire la viabilità dell’area.

Le possibili cause

Si ipotizza che il distacco del ramo sia avvenuto a causa del maltempo e delle cattive condizioni degli arbusti. Probabilmente la pianta non è in buona salute, motivo per cui presenta al suo interno una “debolezza” legata ad un possibile infradiciamento. Ovviamente la copiosa pioggia che si è abbattuta in mattinata avrà ulteriormente indebolito il ramo, evidentemente pesante perché carico di foglie e propaggini, sino a farlo staccare dall’arbusto principale. Tecnici del Comune andranno a verificare la situazione.