L'INGV monitora la situazione

In questi giorni in Itali si stanno registrando molte scosse sismiche. Tra le tante registrate questa mattina, la più forte e nettamente avvertita è stata una di magnitudo 2.7, con ipocentro fissato a 9 km ed epicentro localizzato a 5 km da Montechiarugolo (PR). Le scosse registrate tra la provincia di Parma e quella di Reggio Emilia, a partire dalla notte passata, sono una ventina. Fortunatamente si tratta di scosse deboli e al momento comprese entro il terzo grado di magnitudo.

Poco fa, qualche minuto prima delle 14, una nuova scossa di terremoto di M 2.8 è stata registrata in Emilia ed avvertita chiaramente da oltre 500 mila persone. Il sisma ha avuto ipocentro a 16 km ed è stato avvertito entro un raggio di oltre 30 km dall’epicentro. Il sisma è stato localizzato dell’INGV a 7 km da Felino e Sala Baganza e 10 da Parma.

La terra non smette di tremare in Emilia Romagna dove 11 scosse sono state registrate tra notte passata e l’alba e durante la mattinata se ne sono registrate almeno altre 8, con epicentro localizzato tra i comuni di Canossa, Sala Baganza, Montechiarugolo e Felino. Al momento, la scossa più forte della giornata di oggi è quella di M 2.7 registrata questa mattina alle ore 8:25, le scosse successive hanno invece una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4. Numerosi i movimenti tellurici in zona e per questo, il monitoraggio è costante dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.