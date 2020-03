Francesca Manzini stasera ha condotto e condurrà Striscia la Notizia in compagnia di Gerry Scotti. La bravissima imitatrice ha debuttato oggi, lunedì 2 marzo, su Canale 5 dietro il mitico bancone del TG satirico ideato da Antonio Ricci. La sua esperienza, però, durerà una sola settimana.

Per Francesca Manzini si tratta della prima prova in conduzione. Nei giorni precedenti al debutto ammette di essersi sentita confusa e felice. “Mangio come Gerry, sogno Gerry e condurrò come Gerry…praticamente non vedrete Francesca Manzini, ma il deepGerry”, scherza la neo-conduttrice. “Grazie ad Antonio Ricci per questa grande opportunità e a Gerry che mi terrà per mano per tutta la settimana”.