I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte

Un incendio improvviso è scoppiato questa notte all’interno di un edificio vicino alla caserma dei carabinieri, che è stata indirettamente colpita. Le fiamme in via Verdi si sono sviluppate nel corso della notte tra ieri ed oggi. Dalle prime ricostruzioni pare che il rogo abbia attecchito prima la mansarda di un edificio vicino e poi rapidamente sia passato alla vicina caserma dei carabinieri. In seguito all’allarme, scattato alle 4:30 circa, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei paesi limitrofi.

Si è dovuto lavorare molto con autoscale ed autopompe per cercare di contenere il fuoco ed evitare ulteriori disastri e vittime. L’incendio è diventato così grande da poter essere visto in ogni punto della cittadina dell’altopiano veneto. Solo grazie all’intervento dei pompieri è stato possibile il ritrovamento del cadavere morto carbonizzato. Si tratta di uomo che si trovava all’interno dell’immobile da cui è partito il rogo. Proseguono ancora le ultime operazioni sul posto da parte dei vigili del fuoco.