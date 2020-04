Il Die Welt si illude, come se la Germania fosse immune alle infiltrazioni mafiose

Il giornale tedesco Die Welt sostiene che il governo non debba cedere di fronte alle richieste portate avanti dall’italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria. La mafia italiana è radicata, forte e non aspetta altro che i soldi da Bruxelles, occorrerebbe quindi versare all’Italia fondi solo ed esclusivamente per il sistema sanitario. Controllando inoltre che vengano usati nel modo corretto.

La mafia è specializzata nello sciacallaggio e nell’approfittare del male altrui. Molte piccole attività probabilmente dovranno chiudere o fare enormi sacrifici trasformandosi in facili prede per i delinquenti. L’Italia non resta a guardare, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha disposto un organismo di monitoraggio presso la centrale di Polizia Criminale. Essa si occupa a 360° di scovare le infiltrazioni mafiose italiane ed europee nel tessuto economico.

Il Die Welt si illude come se la Germania sia immune alle infiltrazioni mafiose. A differenza nostra, che queste cose le conosciamo bene e cerchiamo di combatterle, la Germania fa finta di nulla. Saremo il paese delle mafia, ma anche per questo siamo anche il paese dell’antimafia… che piaccia o no al quotidiano tedesco.