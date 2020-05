Prestare particolare attenzione a correttori, cipria e fondotinta

Le giornate diventano più calde, il lockdown meno restrittivo ed il desiderio di uscire o andare in spiaggia per abbronzarsi è forte in molte persone. Tantissime donne però, sono poco inclini a rinunciare al make-up, ignorando i danni che potrebbero o meno causare alla propria pelle.

Per quanto riguarda il trucco per gli occhi non ci sono particolari controindicazioni: un buon mascara, eyeliner, matita per sopracciglia o un ombretto in crema waterproof enfatizzeranno lo sguardo senza sbavature. Stesso discorso per il rossetto: la vasta gamma di tinte labbra a lunga tenuta e resistenti all’acqua, consente di dare un tocco di colore alla bocca.

La questione inizia a diventare un po’ più problematica e rischiosa quando si parla di trucco del viso e quindi fondotinta, cipria e correttore i quali possono riservare qualche sgradevole sorpresa. Infatti, i prodotti per il make-up del viso possono interferire con l’abbronzatura, rendendola più tenue e disomogenea. Inoltre, considerando che è importante usare la crema solare, bisogna tenere in considerazione che messa prima o dopo il trucco tende ad impastarsi creando un effetto antiestetico. Un altro fattore da tenere in considerazione, è che la pelle ha bisogno di respirare e sottoposta all’azione del caldo e dei raggi solari, tende a sudare più del solito. Usando un prodotto troppo pesante, si rischia di occludere i pori, impedendo la traspirazione della cute. Questo può portare alla formazione di comedoni, brufoli, acne e causare discromie nell’incarnato.

E’ consigliabile, quindi, non eccedere nel make up della pelle del viso e limitarsi ad un bel mascara, ad un eyeliner e ad una tinta labbra del colore che più si addice alla propria carnagione. Ma per chi non vuole lasciare il viso struccato, si possono scegliere appositi prodotti, specifici per l’estate, dalla texture più leggera e dotati di FPS. In commercio esistono diverse soluzioni, tra cui la crema colorata con fattore di protezione solare che copre le imperfezioni, senza inibire la naturale traspirazione.