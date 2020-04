1 Aprile – Le risate aiutano ad essere positivi ed ottimisti

Resto al Sud di

01/04/2020

Oggi, 1 aprile 2020, come ogni anno questo giorno ricorre il pesce d’Aprile. In questo momento difficile gli scherzi potrebbero sembrare fuori contesto, ma trovare un motivo per ridere aiuta a mantenere alto l’umore. Essere positivi ed ottimisti, aiuta a smorzare i toni duri di questo periodo. Le origini di questo giorno sono relativamente recenti, ma come è iniziata ed è diventata un fenomeno internazionale, nessuno lo sa davvero. La sera del 1° aprile del 1957, migliaia di famiglie britanniche si sintonizzarono per guardare Panorama, per assistere alle riprese di una felice famiglia svizzera che raccoglieva dai loro alberi degli spaghetti cotti. Il servizio era ovviamente una bufala ideata da un cameraman. Anche se non si può dire se siano realmente collegate, un probabile predecessore delle origini del pesce d’aprile è la festa latina di Hilaria, che si tiene intono al 25 marzo in onore del primo giorno dell’anno più lungo della notte. Le festività includevano giochi divertenti di gruppo, processioni e mascherate, durante le quali gente comune, camuffata con le maschere, poteva imitare la nobiltà a fini più subdoli. Oggi tutto è concesso ed se siamo alla ricerca di scherzi da fare, da condividere su social, ecco alcune frasi da cui prendere spunto: Chi ha bisogno del primo di aprile? La mia vita è tutta uno scherzo. Dovresti sapere che il primo di aprile, la mia naturale sfiducia nei confronti degli altri salirà a un livello quasi psicotico. Uno scherzo è al massimo una ribellione temporanea contro la virtù e il suo scopo non è degradare l’essere umano, ma ricordargli che è già degradato. George Orwell Ecco di nuovo aprile, e per quanto possiamo vedere, il mondo ha più folli che mai. Tutto è divertente, purché accada a qualcun altro. Uno sciocco pensa di essere saggio, ma un saggio sa di essere uno sciocco. William Shakespeare Se ogni pazzo indossasse una corona, dovremmo essere tutti re. Proverbio inglese

