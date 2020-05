Al momento la cantante sta rispettando la quarantena con il figlio Yari a Cellino San Marco

Figlia di star del cinema americane degli anni 50 Tyrone Power e Linda Cristian, Romina Power ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti inediti effettuati alla giovane età di 13 anni. Le foto furono inviate alla casa cinematografica De Laurentiis per un provino.

La carriera nel mondo dello spettacolo di Romina iniziò molto presto e prese subito il via come stella del grande schermo. Le foto in bianco e nero sono stati inviati per avere un ruolo all’interno del film “Menage all’italiana” con Ugo Tognazi e Franco Indovina. Soltanto in seguito, dopo aver conosciuto Albano iniziò la sua carriera da cantante.

Romina nacque nella città di Los Angeles e da giovane si trasferì subito in Italia, il paese amato da entrambi i genitori. Il suo nome di battesimo fu un invenzione del padre che amava tanto la città di Roma. In questi giorni la cantante sta trascorrendo la quarantena con il figlio Yari Carrisi a Cellino San Marco.