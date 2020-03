E' importante riuscire a cogliere i momenti e sapersi accontentare

In questo periodo storico dove si è costretti a stare in casa, con poco o nulla da poter far, bisogna riuscire a cogliere l’attimo e sapersi accontentare. Guardando il mondo dalle proprie case si possono individuare tratti di particolare bellezza.

E’ accaduto a Positano in provincia di Salerno, la punta di diamante della costiera amalfitana. Proprio qui Fabio Fusco, grande appassionato di fotografia, si è affacciato al di fuori della sua abitazione probabilmente da un balcone o da un terrazzo e, senza infrangere in alcun modo le misure contro il contagio, ha potuto contemplare e riprendere in uno scatto unico due meravigliosi arcobaleni. Immagine da immortalare e condividere sui social con tutti, perchè questa è la terra e le sue bellezze tra le quali viviamo quotidianamente. Lo scatto del doppio arcobaleno è diventato subito virale, impossibile restare impassibili.

Fotografo: Fabio Fusco