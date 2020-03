Beccati e denunciati, tra loro alcuni pregiudicati

Controllati e fermati dalla polizia salentina a Sant’Isidoro, marina di Nardò 8 turisti provenienti da Noto, provincia di Siracursa.

Tra loro, alcuni sono stati identificati come pregiudicati ed è stata avviata subito una procedura interrogativa per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con ritorno vietato presso la città di Lecce e pronta denuncia per inosservanza dei provvedimenti delle autorità.