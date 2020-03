"Ci sono eroi che stanno lottando in ospedale"

All’ospedale di Bergamo sono stati donati 60 mila euro provenienti dalla Curva Nord dell’Atalanta. Hanno rinunciato ai soldi circa 1200 tifosi della dea spesi per andare allo stadio di Valencia per assistere alla gara di Champions League.

L’ospedale Papa Giovanni di Bergamo potrà beneficiare di tale somma. La curva nord precisa: “Perché in queste settimane nella nostra città e nella nostra provincia ci sono degli eroi che stanno affrontando questo momento difficile con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di tutti”

E’ un momento difficile e delicato, a causa dei molti infetti e deceduti per il Covid-19. Tanto da mettere da parte la mancata partecipazione ad una serata storica per tutti i tifosi nerazzurri, una di quelle che si ricorda per tutta la vita.