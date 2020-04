USA – Trump avanza ipotesi pericolose

Resto al Sud di

24/04/2020

Ieri, durante il briefing quotidiano alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha menzionato i disinfettanti per superfici che sconfiggono il virus SARS-CoV-2 in pochi minuti e successivamente ha chiesto: “C’è un modo di farne qualcosa, non so, con un’iniezione, o con dei lavaggi? In modo che il disinfettante arrivi ai polmoni, perché se arriva ai polmoni può avere un impatto tremendo, molto forte, sui polmoni. Certo, bisognerà chiedere a dei dottori, ma a me pare interessante”. La coordinatrice della task force dietro di lui resta in silenzio, con un’espressione sconvolta dipinta in volto. Da subito decine di medici e funzionari di salute pubblica si sono affannati a condividere sui social il messaggio: “Non bevete né iniettate disinfettanti”. Anche importanti produttori internazionali di disinfettanti hanno invitato i clienti a non utilizzare i prodotti sul corpo: “Non vanno nè ingeriti nè iniettati”. Il presidente Trump era già sotto il mirino della comunità scientifica per il suo supporto acritico dell’idrossiclorochina, farmaco antimalarico i cui benefici nella cura al virus sono ancora molto disputati. Non contento della proposta di iniettarsi del disinfettante, Trump ha continuato ipotizzando cure mediche attraverso il calore generato dalla luce: “Se colpissimo il corpo dei malati con una luce tremenda, fortissima, ultravioletta o solo molto forte? E se riuscissimo a portare la luce dentro al corpo, non so, attraverso la pelle”. Anche del fatto che il virus muoia con il caldo non ci sono evidenze scientifiche e quindi, il presidente aggiunge: “Vorrei parlare con voi medici della luce e del calore come cure per il virus. Forse non si può, ma forse si può. Ripeto, forse si può, forse non si può. Io non sono un medico”.

Ieri, durante il briefing quotidiano alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha menzionato i disinfettanti per superfici che sconfiggono il virus SARS-CoV-2 in pochi minuti e successivamente ha chiesto: “C’è un modo di farne qualcosa, non so, con un’iniezione, o con dei lavaggi? In modo che il disinfettante arrivi ai polmoni, perché se arriva ai polmoni può avere un impatto tremendo, molto forte, sui polmoni. Certo, bisognerà chiedere a dei dottori, ma a me pare interessante”. La coordinatrice della task force dietro di lui resta in silenzio, con un’espressione sconvolta dipinta in volto.

Da subito decine di medici e funzionari di salute pubblica si sono affannati a condividere sui social il messaggio: “Non bevete né iniettate disinfettanti”. Anche importanti produttori internazionali di disinfettanti hanno invitato i clienti a non utilizzare i prodotti sul corpo: “Non vanno nè ingeriti nè iniettati”.

Il presidente Trump era già sotto il mirino della comunità scientifica per il suo supporto acritico dell’idrossiclorochina, farmaco antimalarico i cui benefici nella cura al virus sono ancora molto disputati. Non contento della proposta di iniettarsi del disinfettante, Trump ha continuato ipotizzando cure mediche attraverso il calore generato dalla luce: “Se colpissimo il corpo dei malati con una luce tremenda, fortissima, ultravioletta o solo molto forte? E se riuscissimo a portare la luce dentro al corpo, non so, attraverso la pelle”. Anche del fatto che il virus muoia con il caldo non ci sono evidenze scientifiche e quindi, il presidente aggiunge: “Vorrei parlare con voi medici della luce e del calore come cure per il virus. Forse non si può, ma forse si può. Ripeto, forse si può, forse non si può. Io non sono un medico”.