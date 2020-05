La vittima è deceduta per i gravi traumi riportati

Torna il traffico e tornano gli incidenti, ieri a Vicenza registrato il primo morto, è accaduto in mattinata lungo la strada Marosticana vicino al “Millefoglie Bistrot & Patisserie”. Violento scontro tra un automobile ed uno scooter, il conducente di quest’ultimo mezzo purtroppo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Per ricostruire l’accaduto saranno impegnate le forze dell’ordine della Polstrada di Vicenza che hanno fatto i primi rilievi ed ascoltato la testimonianza dell’automobilista.

Sembrerebbe che il 49enne non si stesse spostando per motivi lavorativi, lo scontro con l’auto è stato molto forte ed ha distrutto il motorino che poi è finito in pezzi a lato della strada. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per permettere agli agenti di lavorare, causando però alcuni disagi.