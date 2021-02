Fulminacci a Sanremo 2021 con “Santa Marinella”

Fulminacci è tra gli artisti in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo

“Una storia che mi è stata raccontata, in cui ho messo un po’ di me”: il brano “Santa Marinella” presentato dal suo autore, Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci. Il giovane cantautore romano esordisce al Festival di Sanremo con un brano che non ha l’esigenza di strafare per riuscire a raccogliere consensi, entrando e uscendo dall’ascolto sanremese con discreta facilità. Tante le aspettative su di lui, dopo la targa Tenco per la miglior opera prima nel 2019 con il suo progetto “La vita veramente”.

“Santa Marinella” è un brano in cui il cantante si nasconde, nei suoi impegni e nel suo umore altalenante, concentrato sul desiderio di scappare perché incompreso, sperando sempre che qualcuno lo venga a riprendere.

Nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2021 Fulminacci porterà sul palco del teatro Ariston Penso positivo di Jovanotti, spalleggiato da Valerio Lundini e Roy Paci

A tal proposito l’artista commenta: “Non posso ancora svelare cosa succederà sul palco ma sono molto felice di poter avere accanto, durante una serata storica per il Festival come quella delle cover, due artisti che rispetto molto. Valerio Lundini è per me uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo e Roy Paci è riuscito a fare la storia della musica italiana senza mai snaturarsi, non potevo chiedere di meglio.”

FULMINACCI è un cantautore italiano

nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando tre singoli prima dell’uscita, l’8 aprile 2019, dell’acclamato disco d’esordio “LA VITA VERAMENTE” (Maciste Dischi/Artist First): il 19 gennaio esce “Borghese in borghese” che subito attira sull’artista lo sguardo di pubblico e critica , il 15 febbraio arriva il singolo omonimo “La Vita Veramente” e il 4 aprile “Una Sera”.

