Loredana Bertè sarà la superospite della prima serata del Festival di Sanremo

sarà speciale della serata di apertura di Amadeus, lo ha confermato ad un’intervista fatta a Che tempo che Fa, annunciando alcuni ospiti.

Alla prima serata, ha confermato Amadeus, “ci saranno anche Naomi Campbell, il primo quadro di Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic. Se ho incontrato Naomi? Non ancora, solo a distanza, è dall’altra parte del mondo”. Con il fuoriclasse del Milan non si parlerà del derby vinto dai nerazzurri: “Faremo come se nulla fosse accaduto”, ha scherzato Ama presto raggiunto dal sodale Fiorello.

In collegamento dal Teatro Ariston, Amadeus rivela la grande sorpresa della prima serata:

“Ci dobbiamo abituare al teatro vuoto, in questo momento è tutto spento, non possiamo mostrarvelo, ma già girano delle immagini di una scena bellissima. Finiamo alle 2, ma io volevo dirvi che Loredana Bertè sarà ospite della prima puntata di martedì 2 marzo e presenterà il suo singolo“.

"Tu pensa che quest'anno non ci sarà il dopo festival, ma ci sarà il dopo dopofestival…che è Uno Mattina"@Fiorello e Amadeus a #CTCF pic.twitter.com/M3ykeKap0M — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

La Bertè, ha spiegato Amadeus – confermando la partecipazione della signora del rock anticipata dalla stessa artista in un’intervista a ‘Repubblica’ – proporrà “alcuni dei suoi storici successi e Figlia di…”, il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo per Warner Music. Un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa Bertè, con Pula e Chiaravalli.

“Sarà un Sanremo storico, un festival così non si è mai visto”, ha assicurato Amadeus. Gli ha fatto eco Fiorello: “È l’ultima volta che siamo qui al festival, abbiamo finito, spero che sia di vostro gradimento. Ce la metteremo tutta, comunque andrà, sarà indimenticabile”.

“Tu pensa che quest’anno non ci sarà il dopo festival, ma ci sarà il dopo dopofestival…che è Uno Mattina”