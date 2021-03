ecco tutti i duetti, le cover e gli ospiti

Si comincia con Noemi e Neffa e si termina con Aiello e Vegas Jones. Sorpresa Silvestri per Gazzè.

Con Lo Stato Sociale non c’è Sergio Rubini ma Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli

Sanremo 2021: ecco la scaletta della serata delle cover

Si apre con 4 Marzo cantata dal super ospite Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, per un omaggio a Lucio Dalla. «È un cast mostruoso», dicono dalla Rai. Al fianco di Amadeus, oltre all’insostituibile Fiorello, ci saranno la top model Vittoria Ceretti (la star delle passerelle è in arrivo da Parigi), Ibrahimovic che duetterà con Siniša Mihajlović e Donato Grande, l’asso del calcio in carrozzina che palleggerà con lui.

Ecco l’ordine di uscita degli artisti in gara nella serata delle cover, che si aprirà con l’omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla. A decidere la cover migliore sarà l’orchestra.

1° Noemi con Neffa“Prima di andare via”

2° Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci “Penso positivo”

3° Francesco Renga con Casadilego “Una ragione in più”

4° Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pichler “Medley Rosamunda”

5° Fasma con Nesli “La fine”

6° Bugo feat. Pinguini Tattici Nucleari “Un’avventura”

7° Francesca Michielin e Fedez – Medley – “E allora felicità”

8° Irama “Cyrano”

9° Maneskin con Manuel Agnelli “Amandoti”

10° Random con the Kolors “Ragazzo fortunato”

11° Willie Peyote con Samuele Bersani “Giudizi universali”

12° Orietta Berti con Le Deva “Io che amo solo te”

13° Gio Evan con I Cantanti di The Voice Senior “Gli anni”

14° Ghemon con I Neri per Caso – medley – L’essere Infinito (l.E.I.)

15° La Rappresentante Di Lista con Donatella Rettore “Splendido Splendente”

16° Arisa con Michele Bravi “Quando”

17° Madame “Prisencolinensinainciusol”

18° Annalisa con Federico Poggipollini “La musica è finita”

19° Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli “Non è per sempre”

20° Gaia con Lous and The Yakuza “Mi sono innamorato di te”

21° Colapesce Dimartino “Povera Patria”

22° Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass “Il mio canto libero”

23° Max Gazzè con Daniele Silvestri e la Magical Mistery band “Del Mondo”

24° Malika Ayane “Insieme a te non ci sto più”

25° Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra “Caruso”

26° Aiello con Vegas Lones “Gianna”