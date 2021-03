Sanremo 2021, Laura Pausini la super ospite di mercoledì

Rino Palmeri di

01/03/2021

Laura Pausini la super ospite di mercoledì, seconda serata del Festival. Laura Pausini presente in video chiamata durante la conferenza stampa La cantante sarà al Festival di Sanremo 2021 nella serata di mercoledì, dopo la proclamazione ai Golden Globe di questa notte: “Laura ci onora della sua presenza, per me è una grande emozione, verrà a cantare il brano ‘Io sì’ dal film ‘Davanti a sé’ con la magistrale interpretazione di Sophia Loren”, annuncia Amadeus, “E’ una bellissima notizia che la cantante più internazionale e premiata che abbiamo venga a Sanremo a condividere questa gioia. Grazie a Laura Pausini il mercoledì avrà un sapore internazionale nel senso della musica italiana conosciuta nel mondo, oltre all’omaggio a Ennio Morricone con l’orchestra e Il Volo. Poi ci sono canzoni partite da qui come ‘Non ho l’età’, ‘Io amo’ e ‘Montagne verdi’ verranno cantate da Gigliola Cinguetti, Marcella Bella e Fausto Leali che saranno qui”. Le parole di Amadeus «Mi voglio complimentare con Laura Pausini per il Golden Globe meritatissimo e sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo». Lo ha detto Amadeus nella conferenza LAURA PAUSINI in video chiamata durante la conferenza stampa Carmen Guadalaxara ha girato un breve video dalla conferenza stampa del festival, dove Amadeus invita Laura Pausini alla 71enima Edizione.

Laura Pausini la super ospite di mercoledì, seconda serata del Festival.

Laura Pausini presente in video chiamata durante la conferenza stampa

La cantante sarà al Festival di Sanremo 2021 nella serata di mercoledì, dopo la proclamazione ai Golden Globe di questa notte: “Laura ci onora della sua presenza, per me è una grande emozione, verrà a cantare il brano ‘Io sì’ dal film ‘Davanti a sé’ con la magistrale interpretazione di Sophia Loren”, annuncia Amadeus, “E’ una bellissima notizia che la cantante più internazionale e premiata che abbiamo venga a Sanremo a condividere questa gioia. Grazie a Laura Pausini il mercoledì avrà un sapore internazionale nel senso della musica italiana conosciuta nel mondo, oltre all’omaggio a Ennio Morricone con l’orchestra e Il Volo. Poi ci sono canzoni partite da qui come ‘Non ho l’età’, ‘Io amo’ e ‘Montagne verdi’ verranno cantate da Gigliola Cinguetti, Marcella Bella e Fausto Leali che saranno qui”.

Le parole di Amadeus

«Mi voglio complimentare con Laura Pausini per il Golden Globe meritatissimo e sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo». Lo ha detto Amadeus nella conferenza

LAURA PAUSINI in video chiamata durante la conferenza stampa

Carmen Guadalaxara ha girato un breve video dalla conferenza stampa del festival, dove Amadeus invita Laura Pausini alla 71enima Edizione.