Buon giorno molto efficace il contributo della Partita IVA che chiede ai parlamentari di devolvere il loro cospicuo stipendio. Una particolare che nessun giornale e che ne governo e ne opposizione precisano del decreto Cura Italia è il seguente :a chi è iscritto, anche obbligatoriamente ad un altro ente previdenziale ( quindi tutti gli agenti di commercio e rappresentanti ) non è data neppure l’elemosina di 600 euro.

Quindi dobbiamo vivere senza la possibilità di lavorare e senza alcun sussidio. Siamo contribuenti Italiani, ma non cittadini Italiani. Per chi dice andrà tutto bene. ..Va beh sappiate che per noi sta già andando molto male! Grazie

Il Grido d’allarme delle Partite Iva