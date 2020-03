La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Salve sono di Palermo qui non c’è nessun tipo di controllo per le strade non si vede nessuna macchina della polizia,i supermercati sono pieni di persone senza guanti e mascherine,uno fa la spesa e si porta il virus finito su qualche prodotto a casa contaminando tutti continuando così non ne usciremo mai occorrono più controlli e pene più severe