PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto tra esperti che va ben oltre la dimensione siciliana, per tracciare una possibile direzione su un tema estremamente delicato: a Palazzo dei Normanni a Palermo si è svolto il focus scientifico “Malattie infettive. Prevenzione e contrasto”, organizzato dall’Unità operativa complessa di Malattie infettive e tropicali dell’ospedale Civico, alla presenza di rappresentanti delle altre aziende ospedaliere siciliane e di ospiti di fama scientifica internazionale.

L’evento tocca numerosi aspetti, dalla prevenzione delle malattie infettive alle emergenze pandemiche, dalle Infezioni correlate all’assistenza (Ica) fino alle emergenze sanitarie a carattere globale. “Questo appuntamento mette a confronto tanti stakeholder della sanità – spiega Chiara Iaria, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive e tropicali dell’ospedale Civico, – Ci sarà un’integrazione tra infettivologi e istituzioni. A seguire ci sarà un evento di carattere scientifico, che riguarda le malattie infettive a tutto tondo: si parlerà di emergenza sanitaria e infettivologica, strategie di prevenzione, antibiotico-resistenza, vaccinazioni, accesso a cure e terapie e impatto delle malattie infettive a livello regionale, nazionale e globale”.

Secondo Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe), in merito alle malattie infettive “siamo operativi anche a livello di Pnrr: siamo consapevoli che una buona organizzazione sanitaria su tutti i livelli aiuta nell’ambito della prevenzione, c’è massima allerta e massima condivisione di attività e iniziative con dirigenti generali, direttori sanitari e responsabili delle istituzioni sanitarie. Dobbiamo puntare tutti alla stessa meta, solo così possiamo cambiare le sorti della società: ci vuole la consapevolezza di ciascuno negli ambiti di competenza per dare risposte adeguate alla popolazione”.

Al focus scientifico ha preso parte anche il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il quale sottolinea come “con il reparto di Malattie infettive c’è un fervente scambio di idee: è importante porre l’attenzione sulla prevenzione e in questo senso l’ateneo è a capo di un progetto che pone l’accento sul rapporto tra salute e ambiente. Il Covid ci ha insegnato che avere un’integrazione di competenze mediche è fondamentale”.

-Foto xd8/Italpress-

(ITALPRESS).