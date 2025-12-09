PALERMO (ITALPRESS) – Presentato a Palermo, presso il Centro di fotografia Letizia Battaglia, il calendario degli eventi per le festività di Natale e Capodanno, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella. Tra gli ospiti, il cantante Lello Analfino. Quest’anno il Natale della città di Palermo è dedicato alla Pace, alla sua capacità di essere stata nel tempo luogo di incontro di civiltà, di accoglienza e di dialogo.

“Palermo è stata crocevia di civiltà straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile, contribuendo a costruire una comunità aperta, accogliente e capace di trasformare le diversità in ricchezza. “Palermo, storia di pace” è quindi un messaggio che vuole ricordare come la città abbia sempre saputo abbracciare ciò che è altro, generando un equilibrio unico, riconosciuto in tutto il mondo. Il Natale 2025 a Palermo sarà un viaggio attraverso le nostre radici arabo-normanne e un invito a riscoprirci comunità, guardando al futuro con un desiderio condiviso: rinascere nel segno della pace. Saranno infatti molti gli eventi e gli intrattenimenti musicali in città, con una installazione luminosa natalizia in ognuno dei 25 quartieri cittadini per regalare momenti di condivisione e di festa alle famiglie. A questo si unisce l’esibizione di cori Gospel a Bonagia, a Borgo Nuovo, allo Zen e a Brancaccio tra Natale e Capodanno. Non mancheranno i tradizionali mercatini, i canti di natale in strada e attività solidali che regaleranno momenti di gioia”, ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla.

“Ogni quartiere avrà la sua installazione e in tutta la città le luminarie, ispirate ai simboli arabo-normanni, avvolgeranno la città in un’atmosfera di gioia e pace. Ci sarà un’illuminazione spettacolare ai Quattro Canti, attività rivolte al pubblico e ai più piccoli sotto l’Albero di Natale a piazza Politeama e da oggi, qui al Centro di fotografia dei Cantieri, l’esposizione permanente delle immagini fotografiche e la proiezione dei video dedicati al Festino di Santa Rosalia degli ultimi due anni. A questo si unisce la programmazione del Teatro Massimo e quella del Teatro Biondo che arricchiscono l’offerta culturale durante le festività. Tengo a ringraziare Gesap, Auto System e la Sispi che hanno attivamente contribuito a realizzare le iniziative di questo Natale. E infine il concerto di Capodanno insieme a Radio KISS KISS che vedrà sul palco Arisa e i The Kolors”, ha aggiunto l’assessore Giampiero Cannella.

“L’idea di raccontare la città attraverso la musica è al centro di questa bellissima iniziativa: “Palermo Sonora” che mi vedrà protagonista a Piazza Sant’Anna. L’idea nasce dalla volontà di dare una veste diversa, attraverso la musica e le arti di strada, ad alcuni luoghi simbolo della città spesso al centro del dibattito pubblico per la difficile convivenza tra residenzialità, turismo e movida. Con la mia musica cercherò di inviare un messaggio di pace, di dialogo e di gioia perché si può vivere in armonia e convivere con serenità nel rispetto dell’altro e delle regole del vivere civile. Amo questa città e mi fa piacere poter dare il mio contributo in occasione del Natale”, ha dichiarato Lello Analfino.

Nel corso della manifestazione, inoltre, è stata inaugurata l’esposizione permanente “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” ed è stato consegnato un riconoscimento ai produttori del Festino 2025 vincitore del BEA Italia 2025 per la categoria Cultura, la Odd Agency e Terzo Millennio.

