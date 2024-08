PALERMO (ITALPRESS) – «Ho manifestato il mio disappunto ai vertici dell’Anas per una decisione assunta in modo unilaterale, senza alcuna preventiva condivisione con Palazzo d’Orleans. A maggior ragione che il presidente della Regione è anche commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di riqualificazione dell’autostrada Palermo-Catania». Lo afferma il governatore della Sicilia, Renato Schifani, in merito alla chiusura dell’A19, nel tratto tra Trabia e Termini Imerese, per consentire le riprese di un film.

«Il provvedimento, preso in autonomia dagli uffici regionali dell’Anas – prosegue esterrefatto Schifani -, ha causato notevoli disagi agli automobilisti, costretti per ore a lunghe file e all’allungamento del percorso. Una decisione dalla quale prendo le distanze con forza».

