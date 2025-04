PALERMO (ITALPRESS) – “Convenzione stadio Barbera per ristrutturazione? Le occasioni arrivano dalle volontà delle parti che sono state manifestate più volte, l’amministrazione comunale e il Club. Ci vedremo anche oggi per valutare insieme gli stati di avanzamento nel rispetto dei ruoli ma questo è un progetto irreversibile e quindi da questo punto di vista siamo fiduciosi che anche Palermo possa avere – con o senza gli Europei del 2032 – l’opportunità di uno stadio moderno accessibile all’altezza delle ambizioni del club e della città”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dell’Hub Rete di Palermo, al Cinema Vittorio De Seta all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, nel capoluogo siciliano.

(ITALPRESS)