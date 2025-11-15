PALERMO (ITALPRESS) – In un videomessaggio inviato in occasione della presentazione della stagione invernale dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, parla della nuova fase di sviluppo del trasporto aereo in Sicilia.
“Un percorso che porta oggi gli aeroporti della Sicilia, in particolare l’aeroporto di Palermo, a risultati di grandissimo interesse in termini di crescita del traffico passeggeri, di ricadute occupazionali e per lo sviluppo della città”.
Il presidente dell’Enac ha anche fatto riferimento al processo di privatizzazione, “che nei prossimi mesi sarà affrontato anche dagli assetti istituzionali”, un passaggio che “porterà ulteriore beneficio a quello che potrà essere la sinergia tra gli aeroporti della Sicilia, dando all’Isola uno sviluppo economico-sociale di grandissimo interesse”.
“Penso che a breve potrò essere anche lì a Palermo con voi per ulteriori discussioni che chiaramente permetteranno al nostro trasporto aereo di traguardare ulteriori positivi risultati”, ha concluso Di Palma.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Commenta con Facebook