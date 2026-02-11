PALERMO (ITALPRESS) – Ancora un’aggressione in un pronto soccorso nel Palermitano. E’ accaduto all’ospedale di Termini Imerese, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, ha trasformato il presidio sanitario in un campo di battaglia, arrivando ad aggredire il personale in servizio e a sfidare le forze dell’ordine. In manette è finito un pregiudicato di 60 anni. L’uomo, arrestato dai carabinieri, deve rispondere di lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.

L’indagato, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe presentato al pronto soccorso per un semplice controllo della pressione arteriosa. Al termine della prestazione, invitato dai sanitari ad attendere all’esterno della struttura, è andato in escandescenza. A tentare di arginare la furia è stata dapprima una guardia giurata, che è stata minacciata dal 60enne che, avrebbe tentato di allungare le mani sulla fondina della pistola d’ordinanza. Non soddisfatto, l’aggressore ha poi rivolto la propria violenza verso il personale medico. Dopo aver mancato con un pugno un infermiere, ha colpito alla spalla una collega di quest’ultimo. L’intervento di due pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora in forte stato di agitazione mentre urlava insulti contro i presenti. Nonostante l’iniziale resistenza, i militari sono riusciti a ricondurre il soggetto alla calma e a condurlo presso i propri uffici per gli accertamenti di rito.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).