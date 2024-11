PALERMO (ITALPRESS) – Giulio Tantillo, Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, è stato nominato Coordinatore della Conferenza Nazionale dei Consigli Comunali dell’Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Già Vice Coordinatore, Tantillo assume ora il ruolo di guida della Conferenza, entra nel direttivo nazionale e farà parte dell’ufficio di presidenza, un incarico che ha accolto con profondo onore e responsabilità. “Sono onorato di ricevere questo incarico e lo svolgerò con il massimo impegno istituzionale, affinché il sistema degli enti locali riceva sempre maggiore riconoscimento e valore”, ha dichiarato il neo-coordinatore.

Tantillo ha sottolineato il ruolo cruciale dei Consigli e dei consiglieri comunali, definiti “il punto più avanzato del radicamento territoriale dell’apparato statale”, ribadendo “la necessità di garantire un adeguato coordinamento e riconoscimento, anche in termini giuridici e di tutele, per i consiglieri comunali, chiamati a svolgere delicate funzioni istituzionali”. “Gli enti locali in tutte le loro articolazioni sono il cuore pulsante del sistema democratico del nostro paese – ha concluso Tantillo – e in quanto tali devono poter operare in modo efficace a servizio delle rispettive comunità”.

