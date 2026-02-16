PALERMO (ITALPRESS) – Andrea Peria Giaconia è stato nominato nuovo rappresentante dei presidenti Corecom all’interno della Commissione Paritetica di Agcom, incarico di alto profilo istituzionale che consolida il peso e l’autorevolezza del Corecom Sicilia nel sistema delle garanzie e nell’ambito delle funzioni delegate in materia di comunicazioni.

L’elezione rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto dall’Autorità regionale e della credibilità istituzionale maturata nel tempo. Tra le principali funzioni della Commissione Paritetica rientrano il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari di settore, la verifica dell’equilibrio e della correttezza dell’informazione sul territorio, l’analisi delle criticità del sistema regionale delle comunicazioni, la formulazione di indirizzi e proposte finalizzate al miglioramento delle attività delegate e al rafforzamento delle garanzie a tutela del pluralismo e dei diritti degli utenti.

“Sono onorato di questa nomina che costituisce motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, di forte responsabilità – ha dichiarato Andrea Peria Giaconia -. È un riconoscimento del lavoro svolto dal Corecom Sicilia e dell’impegno costante profuso nella tutela del pluralismo, della trasparenza dell’informazione e dei diritti dei cittadini. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Carola Barbato, presidente del Corecom Campania e coordinatrice nazionale dei Corecom, per la fiducia accordatami e la collaborazione in questo percorso istituzionale. Continueremo a operare con rigore, competenza e spirito di collaborazione nell’interesse del territorio”

-Foto ufficio stampa Corecom Sicilia-

(ITALPRESS).