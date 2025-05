PALERMO (ITALPRESS) – Via libera all’aumento sino a 30 ore settimanali per i 118 operatori sociosanitari (OSS) dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa

Sofia – Cervello di Palermo. Il direttore generale, Alessandro Mazzara, ha firmato l’atto deliberativo nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali che si è svolto stamattina nella sede della direzione aziendale al quale hanno partecipato i direttori sanitario e amministrativo, Maria Lucia Furnari e Luigi Guadagnino.

Il provvedimento, che decorre dal 16 maggio 2025 con durata annuale e con la relativa copertura finanziaria, coinvolge 118 dipendenti e consente di garantire e migliorare la qualità delle attività assistenziali delle varie Unità Operative ed in particolare del Pronto Soccorso con la presa in carico dei pazienti sin dall’arrivo in Area d’emergenza.

“Si tratta di un grande passo avanti che si inserisce in un’ampia attività di definizione di un complesso percorso amministrativo fortemente voluto dalla direzione strategica aziendale per assicurare dignità professionale a tutti i dipendenti”, ha sottolineato Mazzara.

Soddisfazione per il risultato raggiunto hanno espresso i rappresentanti di tutte le sigle sindacali e della RSU aziendale appena eletti, che hanno preso parte alla riunione.

– Foto ufficio stampa Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo –

(ITALPRESS)