PALERMO (ITALPRESS) – Il calcio come strumento di inclusione, prevenzione e partecipazione sociale. E’ questo lo spirito del protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina allo stadio “Renzo Barbera” dal presidente del Palermo FC, Dario Mirri, e dal direttore generale dell’ASP del capoluogo, Alberto Firenze. Il “documento” segna l’avvio di una collaborazione tra il club rosanero e l’Azienda sanitaria provinciale finalizzata alla realizzazione di iniziative sociali, sanitarie ed educative rivolte alla comunità.

L’accordo mette insieme due realtà profondamente radicate nel territorio, unite dalla volontà di promuovere il benessere delle persone attraverso progetti che guardano ai più piccoli, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione.

Tra le iniziative previste dal protocollo trova spazio “Rosanero Nati”, progetto che dalla prossima stagione sportiva consentirà ai bambini venuti alla luce nei punti nascita degli Ospedali dell’ASP di ricevere un kit celebrativo del Palermo FC composto da un bavaglino personalizzato e da un attestato nominativo. Un gesto simbolico che punta a rafforzare il legame tra la squadra della città e le nuove generazioni di palermitani.

Un altro punto significativo dell’intesa riguarda anche il progetto “Dribbliamo la Disabilità”, che offrirà a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico l’opportunità di vivere da protagonisti momenti legati all’attività del Palermo, attraverso la partecipazione ad eventi organizzati dalla società e ad iniziative in occasione di partite disputate allo stadio “Renzo Barbera”.

“Il Palermo rappresenta una straordinaria realtà sportiva e sociale della nostra città – ha sottolineato il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze -. Attraverso questo accordo mettiamo insieme competenze, sensibilità e valori per realizzare iniziative che abbiano una ricaduta concreta sulla comunità. La salute, l’inclusione e l’attenzione alle persone più fragili sono obiettivi che appartengono tanto alla sanità quanto allo sport. Da oggi lavoreremo insieme per trasformarli in opportunità e progetti condivisi”.

Il protocollo apre inoltre la strada ad ulteriori progetti congiunti nell’ambito della prevenzione, dell’educazione alla salute, del supporto psicologico e della promozione di corretti stili di vita, valorizzando la capacità dello sport di trasmettere messaggi positivi e coinvolgere ampie fasce di popolazione.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con l’ASP di Palermo – ha dichiarato il presidente del Palermo FC, Dario Mirri -. Il nostro Club è profondamente legato alla città e sente la responsabilità di contribuire alla crescita e al benessere della propria gente. Il forte senso di appartenenza che unisce il Palermo ai suoi tifosi e al territorio rappresenta un valore straordinario che vogliamo coltivare anche attraverso iniziative sociali e inclusive, soprattutto a favore dei più giovani e delle fasce più vulnerabili della nostra comunità”.

-foto ufficio stampa Asp Palermo –

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