PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma l’Assemblea Nazionale della CNA alla quale sono intervenuti tra gli altri il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Il nuovo mandato si apre con un significativo rafforzamento della rappresentanza siciliana negli organismi dirigenti. L’Assemblea ha eletto all’unanimità Dario Costantini alla presidenza nazionale per il quadriennio 2025-2029. Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente nazionale è stato eletto l’imprenditore siciliano Sebastiano Battiato. Battiato, imprenditore edile di Acireale (CT), è stato presidente di Cna Catania e ha guidato negli ultimi 8 anni, con impegno ed eccellenti risultati, la CNA Sicilia, nelle vesti di Presidente regionale. La sua elezione a Vicepresidente nazionale rappresenta un importante riconoscimento del ruolo centrale della Sicilia nell’ambito del Sistema confederale. L’Assemblea ha inoltre eletto 16 imprenditori siciliani nella Direzione Nazionale, a testimonianza della vitalità e della capacità propositiva della base associativa dell’Isola.

Il Presidente riconfermato, Dario Costantini, 50 anni, è amministratore delegato e socio della “Costantini srl di Piacenza’, attiva nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione impianti tecnologici. “L’elezione di Sebastiano Battiato a Vicepresidente nazionale e l’ingresso di 16 nostri imprenditori in Direzione Nazionale – dichiarano Filippo Scivoli e Piero Giglione, presidente e segretario di Cna Sicilia – sono un risultato straordinario per tutta la Sicilia. È il frutto di un lavoro collettivo e della sinergia di tutti i territori e del prestigio e della credibilità che la nostra organizzazione ha saputo costruire. Auguriamo a Battiato il massimo successo in questo nuovo incarico, certi che porterà con forza la voce delle nostre imprese al tavolo della Confederazione. Allo stesso tempo, formuliamo i più sinceri auguri di buon lavoro al Presidente Costantini per il suo secondo mandato, assicurando la piena collaborazione della CNA Sicilia per raggiungere insieme gli obiettivi comuni a favore dell’artigianato e della piccola impresa italiana”.

