PALERMO (ITALPRESS) – Proficuo confronto tra una delegazione dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni guidata dal direttore del servizio rapporti con i Corecom Nicola Sansalone e composta dai funzionari dello stesso servizio Nicola La Sala e Laura Di Fraia, e il Corecom Sicilia.

L’incontro, che si è svolto negli uffici del Comitato e al quale ha partecipato nella parte iniziale il Segretario Generale ad interim della Regione Siciliana Margherita Rizza, ha rappresentato un’importante occasione di analisi e valutazione congiunta sull’andamento delle attività svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni, con particolare attenzione ai servizi rivolti al cittadino, come Conciliaweb, la piattaforma digitale per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e servizi media audiovisivi; i progetti di Media Education rivolti all’irrobustimento delle competenze dei più giovani nell’utilizzo della rete e dei social; l’attività sistematica di monitoraggio della programmazione delle emittenti televisive territoriali.

All’incontro con la delegazione dell’AGCOM hanno partecipato il Presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia e i Commissari Salvatore Li Castri, Aldo Mantineo, Ugo Piazza e Luigi Sarullo oltre al Dirigente del Servizio 2^ Segreteria Corecom Giampaolo Simone e tutti i dipendenti della struttura.

“Il confronto con la delegazione dell’Autorità – ha sottolineato il Presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia – segna una tappa fondamentale per il nostro lavoro ed è un segnale concreto della solidità del rapporto tra le due istituzioni. Siamo pronti a rafforzare la nostra collaborazione per portare in tutta la Sicilia progetti concreti ed efficaci di educazione digitale e tutela dei consumatori: con ConciliaWeb, ad esempio, vogliamo dare ai cittadini uno strumento rapido, semplice e accessibile per far valere i propri diritti”.

