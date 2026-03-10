CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta per il contrasto al lavoro sommerso e la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi due mesi dell’anno, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli mirati nel settore della ristorazione e dell’edilizia, portando alla luce numerose violazioni.

Il monitoraggio ha riguardato 4 attività ristorative del capoluogo e 3 della provincia nissena, dove sono state riscontrate irregolarità relative a 35 lavoratori dipendenti in nero o irregolari. Molti dei lavoratori identificati operavano in assenza delle garanzie previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Tra le violazioni più gravi: mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del piano di emergenza, Assenza di figure di responsabilità (addetti antincendio), mancata formazione del personale sui rischi professionali. Oltre alle carenze sulla sicurezza, per molte posizioni è emersa la mancata comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego. Per l’impiego di lavoratori irregolarmente assunti, i datori di lavoro rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 1.950 Ç fino a 46.800 Ç per ogni dipendente irregolare (c.d. Maxisanzione). Per 3 delle 6 imprese dove è stato accertato l’impiego “in nero” di oltre il 10% del personale presente, è scattata anche la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’adozione della sospensione dall’esercizio dell’attività. I controlli hanno inoltre svelato l’utilizzo di contanti per il pagamento degli stipendi, violando l’obbligo di tracciabilità, e l’omessa consegna dei prospetti paga.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).