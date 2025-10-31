PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno del governo regionale nel processo di rinnovamento del personale dell’Amministrazione. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. Dal 12 al 14 novembre si svolgeranno al Saracen Hotel di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dalla Regione – assessorato della Funzione pubblica e delle Autonomie locali – per il reclutamento di 79 funzionari direttivi a tempo pieno e indeterminato con posizione economica D1, nell’ambito del piano di ricambio generazionale volto a rafforzare la macchina amministrativa.

Nel dettaglio, il 12 e 13 novembre si terranno le prove per 63 unità con profilo professionale Funzionario economico-finanziario (ECOFI), per le quali sono state presentate complessivamente 3.781 domande di partecipazione. Il 14 novembre, invece, si svolgeranno le prove per 16 unità con profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (COGE), per cui sono arrivate 1.814 domande di partecipazione.

“Con questi due concorsi – dichiara l‘assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina – prosegue il percorso di rinnovamento e rafforzamento del personale regionale avviato dal governo Schifani. Dopo anni di blocco del turn over e di riduzione degli organici dovuta ai pensionamenti, stiamo ridando nuova linfa all’Amministrazione introducendo competenze qualificate. Il nostro obiettivo è quello di costruire una pubblica amministrazione efficiente, competente e vicina ai cittadini, capace di affrontare con professionalità le sfide della modernizzazione e della gestione delle risorse pubbliche. Questo nuovo reclutamento rappresenta un passo importante verso una Regione più dinamica, moderna e capace di rispondere ai bisogni del territorio”.

La prova scritta a cura del Formez consisterà in un test di 60 domande a risposta multipla. I candidati riceveranno, al proprio indirizzo di posta elettronica la lettera di partecipazione alla prova concorsuale contenente tutte le informazioni utili alla convocazione, inclusi sede, orario e QR code di accesso. Le sessioni d’esame seguiranno il calendario pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nelle pagine dedicate ai due concorsi per funzionario economico – finanziario e funzionario di controllo di gestione all’interno dell’area concorsi del dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

