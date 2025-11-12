PALERMO (ITALPRESS) – Sono disponibili il trailer, il poster e le immagini di “Sicilia Express”, la nuova miniserie scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Il celebre duo siciliano è pronto a tornare con una comedy natalizia in cinque episodi in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix.

Sicilia Express è una miniserie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa, Barbara Tabita, e con Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e con la partecipazione di Giorgio Tirabassi. Prodotta da Tramp Limited, Sicilia Express è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

