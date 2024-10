PALERMO (ITALPRESS) – Dai panifici alle pasticcerie, con una eccellenza palermitana e una siracusana, fra i 30 Maestri pasticceri lievitisti in concorso, anche la Sicilia parteciperà alla 13esima edizione di Una Mole di Panettoni, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre a Torino.

Dalla provincia di Palermo, la storica pasticceria Fiasconaro si presenterà sotto la Mole per presentare le creazioni del maestro lievitista e capo pasticcere Nicola Fiasconaro. La storia del forno prende la rincorsa dagli anni Cinquanta a Castelbuono, precisamente dal 1953. Dove, a distanza di 70 anni, i fratelli Fausto, Martino e Nicola hanno scelto di mantenere la sede legale, produttiva, amministrativa di questo angolo di alta pasticceria siciliana in piazza Margherita 10.

Da Siracusa, invece, concorrerà l’Antico forno Carbè, dal quartiere di Belvedere. Il giovane maestro lievitista, Bartolo Carbè, che porta avanti l’azienda di famiglia da tre generazioni, in futuro spera “di realizzare un laboratorio per i lievitati da ricorrenza, portando il nome di Carbè oltre la provincia”.

“Una mole di panettoni” è un evento nazionale in cui da 13 edizioni 30 maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfidano a colpi di panettoni creativi e tradizionali. Ciascuno gareggia con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione dell’estro e dei territori di provenienza. Organizzata da Dettagli Eventi, “Una mole di panettoni” è una delle manifestazioni che tradizionalmente apre il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.

