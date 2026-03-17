MESSINA (ITALPRESS) – La nuova ondata di maltempo che ha colpito il territorio della Città Metropolitana di Messina ha aggravato ulteriormente la già fragile situazione della rete viaria provinciale, messa a dura prova anche dagli eventi meteorologici dei mesi scorsi. Le criticità più serie si registrano lungo la Strada Provinciale 6 di Motta Camastra, dove il cedimento del piano stradale per un tratto di circa 40 metri ha reso necessaria la chiusura immediata al traffico per motivi di sicurezza. Disagi e danni si sono verificati anche su numerose altre arterie del territorio. Tra le principali: la SP 96 a Novara di Sicilia, la SP 115 Tripiciana, la SP 110 Montalbanese, la SP 122 Pattese, la SP 11 di Mongiuffi Melia, le strade provinciali di Savoca e Basicò, la SP 109 di Moreri e diverse viabilità nel comune di Rodì Milici. In queste aree si segnalano smottamenti, erosioni del manto stradale, allagamenti e dissesti diffusi, attualmente al vaglio dei tecnici. Particolare attenzione è rivolta anche al Torrente Mazzarrà, la cui piena ha creato condizioni di rischio nei pressi di un ponte nel territorio di Terme Vigliatore. In via precauzionale, il tratto è stato chiuso al traffico veicolare. La Città Metropolitana, attraverso Palazzo dei Leoni, ha attivato le squadre tecniche e operative per il monitoraggio costante della situazione, la definizione delle priorità e l’avvio degli interventi urgenti di messa in sicurezza. Si tratta di una prima stima dei danni, ancora parziale a causa delle difficoltà nei sopralluoghi. Il quadro complessivo è destinato a evolversi nelle prossime ore, con aggiornamenti previsti sull’andamento dell’emergenza e sugli interventi programmati.

– foto Città Metropolitana Messina –

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