MESSINA (ITALPRESS) – Graduatoria stilata entro i termini previsti dal Regolamento. Analizzate e valutate tutte le candidature, trenta in totale, presentate dalle realtà del terzo settore di Messina e del Messinese. Decretati i vincitori, uno per ambito di intervento. Giunge a conclusione la prima fase di “Semi di Bene”, il bando promosso da UniCredit e CESV Messina.

Ed ecco i quattro progetti i quali, oltre a ricevere il contributo base di 5.000 euro, accedono alla seconda fase di “Semi di Bene”: VoIP – Volunteer onboarding In Progress (Chiamata volontari in corso…) dell’Associazione Hic et Nunc Aps (Ambito A. Promuovere il volontariato giovanile e il ricambio generazionale nel volontariato); Break the Rules: Corpi Liberi, Menti Nutrite de La Clessidra Costruire l’esperienza Ets (Ambito B. Prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni sua forma); Messina Senza Glutine: Sapori, Salute e Solidarietà – Un Percorso Formativo e di Co-programmazione sulla Cucina Gluten-Free dell’Associazione Italiana Celiachia Sicilia Aps (Ambito C. Favorire il protagonismo del volontariato nella costruzione e co-programmazione delle politiche per la salute); Sant’Angelo da Vivere – Percorsi di comunità tra tradizione e futuro dei Falchi D’Italia Odv (Ambito D. Incentivare il ruolo del terzo settore nei processi di valorizzazione e ripopolamento delle aree interne).

La seconda fase di “Semi di Bene” offre ai 4 vincitori la possibilità di raddoppiare il contributo attraverso un “bonus” di ulteriori 5.000 euro a condizione che il Vincitore effettui tra il 10 ottobre e il 30 novembre una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma “Il Mio Dono” e che raggiunga almeno 800 euro di fondi raccolti attraverso almeno 20 donazioni online (attraverso i circuiti Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank). Al raggiungimento delle due condizioni il Contributo Bonus andrà a raddoppiare il Contributo Base.

-Foto IPA Agency-

