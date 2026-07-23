PALERMO (ITALPRESS) – Cinque importanti interventi su frane in altrettanti comuni per complessivi 14,9 milioni di euro. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato una graduatoria che darà avvio alle opere programmate dagli uffici diretti da Sergio Tumminello in sinergia con l’Autorità di bacino e finanziate con risorse Pr Fesr 2021-27. Gli interventi riguarderanno i comuni di Raddusa, Rometta, Casalvecchio Siculo, Godrano e Ciminna.

“Riusciamo a impiegare queste risorse per la difesa del suolo e a salvaguardia della pubblica incolumità – spiega Schifani – perché a monte c’è un’attività importante degli uffici che incrociano dati e priorità, ottimizzando e razionalizzando gli strumenti e le opportunità di finanziamento. L’opera di contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico non può e non deve conoscere sosta e i risultati ottenuti ci confermano la validità del percorso intrapreso”.

Nello specifico, a Raddusa, nel Catanese, si effettueranno lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in contrada Libbra per un importo di 3,7 milioni di euro. Si interverrà nel centro abitato di Rometta (nel Messinese) sul versante di nord est per un importo di 1,2 milioni di euro. Buone notizie anche per il consolidamento dei pendii in frana nella frazione di San Carlo a Casalvecchio Siculo (sempre in provincia di Messina) che può contare su un budget di 1,5 milioni di euro e per la sistemazione della strada comunale adiacente a piazza Fiera a Godrano nel Palermitano per un importo di 900 mila euro. Inserito in questa programmazione, per un importo di 7,6 milioni, anche il consolidamento del movimento franoso del quartiere di Santa Croce a Ciminna, sempre in provincia di Palermo.

La graduatoria degli interventi è stata stilata dagli uffici diretti da Tumminello, di concerto con quelli dell’Autorità di bacino guidati da Carmelo Frittitta, con la piena collaborazione delle amministrazioni comunali interessate. Per tutte queste opere sono già disponibili i documenti progettuali, requisito essenziale affinché si possa procedere in tempi rapidi ai bandi di gara per ciascuna di esse, una volta che saranno definite le ultime verifiche tecniche.