PALERMO (ITALPRESS) – È scomparso Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 78 anni, Rosario Schifani era professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo.

IL CORDOGLIO DEL MONDO DELLA POLITICA

“A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il più sentito cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario. Apprezzata figura umana, accademica e scientifica, il professor Rosario Schifani ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo alla crescita culturale dell’Ateneo palermitano e al prestigio internazionale del Laboratorio Dielettrici da lui fondato. Alla famiglia i confermati sensi della nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore“. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Appresa la notizia della scomparsa del professor Rosario Schifani, desidero porgere le più sentite condoglianze al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e alla sua famiglia”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Il mio cordoglio e la mia vicinanza al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la scomparsa del fratello Rosario, noto e stimato professore presso l’Università degli Studi di Palermo. Mi stringo, in questo momento di dolore, al Presidente e a tutti i suoi cari”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere la mia personale vicinanza e quella del Parlamento regionale nei confronti del presidente Renato Schifani e a tutta la sua famiglia per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’Università di Palermo. Professore ordinario di elettrotecnica Rosario Schifani, con i suoi quarant’anni attività di ricerca e con alle spalle numerose pubblicazioni internazionali, ha contribuito alla nascita e all’affermazione in ambito europeo del Laboratorio Dielettrici, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni divenendo per l’intera comunità scientifica siciliana un autentico punto di riferimento”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

“Il gruppo parlamentare di Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana, insieme all’assessore Francesco Colianni, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione, Renato Schifani. Desideriamo far giungere al presidente e ai suoi familiari i sentimenti più sinceri di vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore”. Il gruppo ARS di Grande Sicilia esprime vicinanza al presidente Schifani per la perdita del fratello Rosario.

“Al presidente Renato Sschifani tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’ateneo di Palermo. Quando devi prendere atto che una persona di famiglia non è più con te, solo la fede può sostenere una prova così dura”. Lo affermano il capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni, Salvo Geraci, i deputati Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e l’assessore Mimmo Turano.

“A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze al Presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani. In questo momento di immenso dolore, la nostra vicinanza va all’amico Renato e ai suoi cari. Oltre al legame istituzionale, è il sentimento di stima e di affettuosa amicizia che ci guida in questo gesto di partecipazione al lutto. Desideriamo onorare la memoria del Professor Schifani, ricordando la sua vita dedicata allo studio e al sapere, che lo ha reso uno stimato accademico e un faro di cultura e intelligenza. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità alla quale ha dato il suo prezioso contributo. Al Presidente Schifani e alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di così grande prova”. Lo dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.

“Desidero esprimere il più sentito cordoglio al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani. Uomo stimato, docente universitario di grande valore, il professor Schifani lascia un segno profondo nella comunità accademica e civile. In questo momento di dolore, esprimo vicinanza al Presidente Schifani e alla sua famiglia”. Lo dichiara in una nota il presidente del consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo.

“A nome mio e di tutta la Democrazia Cristiana intendo esprimere il più sincero cordoglio al presidente Renato Schifani, per la scomparsa del fratello Rosario. In questo momento di grande dolore, tutti noi ci stringiamo con affetto alla famiglia, condividendo il dolore e la tristezza per la perdita. A nome di tutta la DC, porgo le nostre più sentite condoglianze, rinnovando vicinanza e solidarietà in questo difficile momento”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.

