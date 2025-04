PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palermo, presso i locali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DPRC), il tavolo operativo convocato dal Direttore Generale Salvatore Cocina, nominato Commissario per l’Emergenza Viabilità dalla Giunta Regionale su input del Presidente Renato Schifani.

Il tavolo è stato dedicato a una verifica preliminare dello stato di avanzamento degli interventi di prima fase, avviati dal Sindaco di Taormina, Cateno De Luca, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, per poi affrontare la programmazione degli interventi di seconda fase, finalizzati a risolvere in modo strutturale le criticità della viabilità dell’intero comprensorio, come richiesto dai Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei Comuni interessati, i referenti di RFI, ANAS, l’Università di Catania – in qualità di consulente tecnico incaricato dal DPRC – e le principali istituzioni coinvolte. Su impulso del Commissario Cocina, si è proceduto alla stesura di un primo elenco degli interventi da considerare risolutivi delle attuali criticità.

“È fondamentale dare risposte concrete al nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Taormina, Cateno De Luca -. Abbiamo chiesto un confronto immediato anche con le strutture ministeriali a Roma, perché questa emergenza richiede soluzioni rapide, coordinate e definitive”.

Il percorso avviato oggi si inserisce nella prospettiva del prossimo incontro già programmato con l’Amministratore Delegato di RFI, previsto per il 14 maggio, con l’obiettivo di definire un piano d’azione condiviso che garantisca sicurezza e continuità della mobilità in tutto il comprensorio.

-Foto Comune di Taormina-

(ITALPRESS).