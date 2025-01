PALERMO (ITALPRESS) – La dea bendata torna a baciare Palermo: il terzo premio della Lotteria Italia, da 2 milioni di euro, è stato vinto presso la pasticceria Porretto in via Galvani, un luogo che già in passato aveva registrato vincite ma mai così ingenti. Ancora sconosciuta l’identità del vincitore, ma questo non diminuisce la gioia all’interno del quartiere Settecannoli: a tale sentimento si unisce la speranza che il fortunato si ricordi della gente del posto.

Il primo premio della Lotteria Italia (5 milioni) è stato vinto a Lodi, il secondo (2,5 milioni) a Pesaro: Palermo si aggiudica dunque il gradino più basso del podio, con la ricevuta del biglietto vincente sventolata con orgoglio dai gestori dell’attività e un cartellone simbolico che possa scolpire nella memoria un momento così importante.

“La felicità è enorme – racconta all’Italpress Ina Casesa, titolare della pasticceria -. Speravo che il biglietto fosse rimasto a me, non è stato così ma sono contenta ugualmente. Siamo felicissimi, spero che la fortuna abbia baciato qualcuno bisognoso e che il vincitore si ricordi anche di noi”.

Casesa rivolge poi un triplice augurio al vincitore: “Il meglio della vita, che sappia gestire questi soldi e che adesso sia felice. Non ho alcuna idea di chi possa essere, solitamente qui vengono clienti abitudinari ma qualcuno di passaggio c’è sempre: in questi giorni sono venute tante persone, ho venduto tanti biglietti e ne ho persi tanti. Mi auguro che i vincitori si ricordino di noi per la bella fortuna”.

