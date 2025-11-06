MESSINA (ITALPRESS) – Folla e commozione a Capizzi per l’ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso la sera del 31 ottobre davanti a un bar del centro cittadino. Il santuario del paese era gremito di fedeli, amici e conoscenti, molti dei quali giovanissimi. Alla cerimonia hanno preso parte la prefetta di Messina, Cosima Di Stani, e il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante provinciale dei Carabinieri. La messa è stata celebrata dal vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco, insieme al parroco padre Antonio Cipriano.

La comunità, profondamente segnata dalla tragedia, si ritroverà domani pomeriggio per una fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale. Il corteo partirà alle 18.30 da piazzale Tre Croci, percorrerà via Roma, teatro del delitto, e si concluderà in piazza San Giacomo.

