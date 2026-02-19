PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comunica che, diversamente da quanto precedentemente annunciato, i concerti in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 e sabato 21 febbraio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi saranno diretti da Giuseppe Mengoli.

Il programma rimane invariato e prevede il Concerto per violino in re maggiore op. 61 – solista Ellinor D’Melon – e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. Direttore d’orchestra tra i più promettenti della nuova generazione, Mengoli si è imposto all’attenzione internazionale vincendo nel 2023 la Mahler Competition.

Ha quindi diretto i Wiener Symphoniker al festival di Bregenz e ha sostituito Herbert Blomstedt alla guida dei Bamberger Symphoniker. Ha già debuttato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Opéra di Marsiglia, la Rotterdam Philharmonic, la SWR Symphonieorchester, la Bruckner Orchester Linz e l’Orchestre de la Suisse Romande, nonché con la Dresdner Philharmonie, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la RTVE di Madrid e la Wiener Kammerorchester; ha diretto Un ballo in maschera al Teatro della Fortuna di Fano e La sonnambula al Teatro Massimo di Palermo.

Si è formato come violinista oltre che come direttore, ed è un polistrumentista – ha studiato anche percussioni, pianoforte, tromba e jazz – attivo anche come compositore. Ha seguito un Master in direzione d’orchestra con Nicolás Pasquet e Ekhart Wycik alla Hochschule Franz Liszt di Weimar. Nella stagione 2022/23, Mengoli ha concluso il suo periodo di Assistant Conductor di Lorenzo Viotti all’Orchestra dei Paesi Bassi e all’Opera Nazionale Olandese di Amsterdam.

Ha lavorato come primo violino e direttore assistente con Oleg Caetani, Daniel Barenboim, Christoph König e John Axelrod con orchestre quali la Real Orquestra Sinfonica de Sevilla, l’Opera di Oslo, l’Orchestra Sinfonica di Milano e la Royal Opera house di Londra. È stato anche primo violino della Gustav Mahler Jugendorchester, della Filarmonica Toscanini, e violinista della Konzerthaus Orchester Berlin e della Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino.

