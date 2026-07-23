PALERMO (ITALPRESS) – L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, alla presenza della delegata del sindaco di Palermo e vicesindaco Brigida Alaimo, ha approvato oggi il bilancio di esercizio del 2025 che conferma la solidità industriale, economica e patrimoniale della società e la capacità dello scalo di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo infrastrutturale. Il valore della produzione è di 78,6 milioni di euro, mentre l’Ebitda supera i 24 milioni di euro. Il margine operativo lordo è pari a 20,1 milioni di euro, il risultato ante imposte raggiunge i 13,8 milioni e l’utile netto di esercizio si attesta a oltre 10 milioni di euro. “L’approvazione del bilancio 2025 di Gesap conferma la solidità economica e gestionale di una società strategica per Palermo e per l’intera Sicilia – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della città metropolitana di Palermo, socio di maggioranza di Gesap – I risultati raggiunti dimostrano che il percorso di rilancio e sviluppo dell’aeroporto sta producendo effetti concreti, con una crescita costante dei passeggeri, soprattutto internazionali, e con investimenti che guardano al futuro. Oggi il ‘Falcone Borsellino’ è sempre più una porta d’accesso privilegiata alla nostra città e rappresenta uno dei pilastri dei numeri record che Palermo continua a registrare nel turismo – conclude Lagalla – Continueremo a sostenere un percorso di crescita che rafforza la competitività del nostro territorio, crea opportunità e contribuisce allo sviluppo economico e occupazionale della città”.

Nel corso del 2025 l’aeroporto di Palermo ha registrato un traffico complessivo pari a 9.209.510 passeggeri, con una crescita del +3,4% rispetto al 2024. Il risultato è stato trainato in particolare dal traffico internazionale, che ha registrato un incremento a doppia cifra (+11,54%), confermando il progressivo rafforzamento del posizionamento dello scalo nei mercati esteri e l’espansione del network di collegamenti.

“Gesap si conferma una società solida e l’approvazione del bilancio 2025 testimonia la capacità dell’aeroporto internazionale di Palermo di generare crescita sostenibile, valore per gli azionisti e benefici per il territorio – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – I risultati raggiunti sono il frutto di una gestione orientata all’efficienza operativa, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione degli asset aziendali. La crescita del traffico passeggeri, trainata dal mercato internazionale, insieme allo sviluppo delle attività non aviation, conferma il rafforzamento del modello di business dello scalo e la sua capacità di attrarre investimenti, compagnie aeree e nuove opportunità commerciali – continua Battisti – Gli investimenti programmati accompagneranno la crescita futura attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la sostenibilità ambientale e l’ampliamento delle aree operative e commerciali. Il nostro obiettivo è consolidare Palermo come uno dei principali gateway del Mediterraneo, rafforzandone il ruolo nel sistema aeroportuale nazionale e internazionale e contribuendo in modo sempre più significativo allo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Sicilia. I risultati del 2025 – conclude l’ad di Gesap – confermano la solidità del percorso intrapreso e la capacità di creare valore duraturo per tutti gli stakeholder”.

Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, che segnano un incremento complessivo dei ricavi del +4,8% rispetto al 2024, sostenuto dalla crescita dei flussi passeggeri e dallo sviluppo delle attività commerciali aeroportuali. In particolare: rent a car +5,41%, parking +7,38%, retail +9,93%, food & beverage +6,26%, subconcessioni +4,42%.

“I numeri del bilancio confermano la validità delle scelte intraprese dal consiglio di amministrazione di Gesap e rafforzano la fiducia nella capacità della società di affrontare con determinazione le prossime sfide – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – L’impegno del Consiglio sarà quello di continuare a sostenere un percorso di sviluppo fondato su efficienza, innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’aeroporto, nell’interesse degli azionisti, dei lavoratori, dei passeggeri e dell’intero territorio – continua Burrafato – L’aeroporto di Palermo continua a rafforzare il proprio ruolo quale infrastruttura strategica per lo sviluppo della Sicilia. Esprimo gratitudine al management e a tutto il personale di Gesap per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti”, conclude il presidente di Gesap.

– Foto ufficio stampa Gesap –

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