PALERMO (ITALPRESS) – “Esprimiamo apprezzamento per la presentazione da parte della Regione Siciliana delle sei bozze di bando destinate alle imprese dell’isola”. Lo dice Piero Giglione, segretario regionale di CNA Sicilia.

“Finalmente si dà seguito a una nuova programmazione attesa da tempo – dichiara Giglione –. Le aziende siciliane aspettavano da oltre due anni l’avvio di queste misure, considerato che la precedente programmazione si era già conclusa. Questi bandi rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo regionale, che ha urgente bisogno di sostegno per affrontare le sfide del mercato e incentivare la crescita economica”.

“La CNA Sicilia, da sempre al fianco delle piccole e medie imprese, plaude all’iniziativa e si augura che l’implementazione avvenga in tempi rapidi e con procedure snelle, per garantire un reale accesso alle opportunità finanziarie. Ora – conclude Giglione – è fondamentale che le risorse siano effettivamente disponibili, che le modalità di accesso siano semplificate e che gli uffici siano dotati del personale necessario per consentire alle microimprese di beneficiarne in tempi ragionevoli. Continueremo a monitorare il processo, offrendo la nostra collaborazione alle istituzioni per ottimizzare l’efficacia di questi interventi”.

