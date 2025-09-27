RAGUSA (ITALPRESS) – Sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda del 17enne sequestrato a Vittoria giovedì e rilasciato ieri. Il giovane ieri sera si è presentato spontaneamente al commissariato di Vittoria, accompagnato da un amico, che lo aveva incontrato casualmente per strada, dove lo avrebbero lasciato gli stessi che lo avevano prelevato 24 ore prima.

Secondo quanto spiegato stamani nel corso di una conferenza stampa dal procuratore di Ragusa Francesco Puleio, “non c’è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene”. “Allo stato attuale non abbiamo elementi che facciano pensare a una fattispecie di carattere estorsivo”, ha detto ancora Puleio.

In commissariato il 17enne, figlio di un imprenditore della zona, è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti, per cercare di ricostruire tutti i dettagli del sequestro lampo. Secondo i primi accertamenti, i sequestratori sarebbero stati a volto coperto.

