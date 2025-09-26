VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) – Un ragazzo è stato sequestrato da due persone armate e incappucciate a Vittoria, in provincia di Ragusa. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 21.30. Si tratterebbe del figlio di un commerciante del settore ortofrutticolo. La scena, avvenuta sotto gli occhi increduli di alcuni coetanei, ha scosso profondamente la comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, due Fiat Panda, una bianca e una nera, si sarebbero avvicinate in una piazzetta del rione Forcone. Dalla Panda nera sarebbero scesi due uomini con il volto coperto e armati di pistola. Hanno chiamato il ragazzo per cognome, confermando di sapere esattamente chi stessero cercando. Dopo avergli sottratto il cellulare, lasciato poi a terra, lo avrebbero caricato con forza sull’auto per poi fuggire. Indaga la Polizia di Stato.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha convocato per oggi una seduta straordinaria della Giunta comunale. “Siamo preoccupati e vicini alla Famiglia”, scrive su Facebook il primo cittadino, che chiede misure straordinarie dallo Stato.

