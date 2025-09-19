SIRACUSA (ITALPRESS) – Le 24 imbarcazioni partite dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira e la Alma – già sottoposte a riparazioni dopo un attacco con droni – sono giunte nelle acque di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Da qui è salpata la Global Sumud Flotilla, composta anche da 18 barche italiane che si uniranno ad altre sei imbarcazioni in arrivo dalla Grecia, prima di proseguire insieme la navigazione verso Gaza per portare aiuti umanitari tra cui farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità

. La partenza da Portopalo è stata accompagnata dallo sventolio di bandiere palestinesi, suoni di tromba e dal coro di manifestanti che hanno scandito lo slogan “Free Palestine”.

