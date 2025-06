PALERMO (ITALPRESS) – Una folla oceanica ha riempito il lungomare del Foro Italico Umberto I di Palermo già da qualche ora e adesso inizia a cantare con i suoi beniamini: il concerto di Radio Italia, appuntamento musicale dell’anno per eccellenza a Palermo, è ufficialmente cominciato.

Numerosi gli artisti pronti a esibirsi sul palco: apre Rhove, poi tocca a Rose Villain, Negramaro, Raf, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, Rkomi, The Kolors, Blanco, Tananai e Annalisa.

Il concerto, che torna a Palermo a due anni di distanza dall’ultima volta, è trasmesso in diretta su Sky Uno, su Now Tv e in chiaro su Tv8: tra vecchi successi, brani ‘sanremesi’ e novità dell’estate, per il Foro Italico sarà una notte in cui l’unico diktat è cantare insieme e divertirsi; per Palermo è invece il secondo evento musicale di rilievo in sette giorni, dopo il doppio appuntamento con Gigi D’Alessio (and Friends) allo stadio Renzo Barbera il 20 e 21 giugno.

-Foto xd8/Italpress-

