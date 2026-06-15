PALERMO (ITALPRESS) – “Ai commercianti dico che esistono associazioni storiche, a Palermo e in tutta Italia, molto attive nella cultura della resistenza ai fenomeni estorsivi e ai fenomeni del racket. È tuttavia importante che ci sia questa sollecitazione, perché questo è un dato incontrovertibile: il bassissimo numero di denunce rispetto alle evidenze giudiziarie maturate”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi alla Prefettura di Palermo. “Questo sicuramente non va bene e ha anche un’incidenza sulla capacità di risposta delle forze di polizia, non solo perché denunziare è molto importante ma perché consente di ottimizzare le risorse che poi devono essere in qualche modo messe in campo – aggiunge Piantedosi, – Come analizzato, anche molto più autorevolmente di me all’interno di questa riunione, che non stiamo parlando di uno Stato come quello di quarant’anni fa, con tutto il rispetto per chi ha vissuto le istituzioni pubbliche in quel periodo: adesso sia le istituzioni intorno a questo tavolo sia l’intero impianto della normativa antiracket sia lo stesso spirito associazionistico ci dicono che denunciare non è più completamente giustificato dalla paura della reazione, che ci deve essere, ma ci si deve rivolgere a chi di dovere; non c’è nessuna evidenza che possa essere dovuta a qualche mancanza da parte dello Stato o di chi lavora a fianco dello Stato in questo frangente”.

“La riunione del Comitato è andata molto bene, nel senso che è stata un’opportunità molto importante per fare un’analisi accurata, approfondita e realistica di quelli che sono i problemi della città e dell’area metropolitana di Palermo: parliamo di una città che, con alcune variabili rispetto all’andamento nazionale, in alcuni casi più positive e in altri meno, fa registrare da un anno e mezzo a questa parte un abbassamento statistico della commissione dei reati. Per quanto riguarda le risorse messe in campo e quelle che metteremo ancora in campo, Palermo è un’area metropolitana verso la quale, dal 1 gennaio 2025 ad oggi, abbiamo destinato 850 unità di personale in più tra le tre forze di polizia, con un saldo netto positivo di 99 unità tra chi usciva, per pensionamento o altro, e chi invece è rimasto – continua Piantedosi, – Peraltro, in vista delle chiusure dei corsi per Polizia e Carabinieri, abbiamo la prospettiva di assegnazione di altre 90 unità tra luglio e agosto: alcune abbiamo deciso di anticipare ai primi di luglio. Questo è segno, secondo me, dell’impegno del Governo rispetto all’importanza di questa città e di questo contesto”.

– Foto xd8/Italpress –

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